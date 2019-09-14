"Юнайтед" победил "Лестер" благодаря пенальти Рэшфорда

Реализованный Маркусом Рэшфордом пенальти на восьмой минуте позволил "Манчестер Юнайтед" одержать минимальную победу над "Лестером".

По сравнению с выездом на "Сент Мэри" в стартовом составе "красных дьяволов" появился Неманья Матич, заменив травмированного Поля Погба.



У "лис" вышли Хамза Чоудури и Демарай Грей, заменив Марка Олбрайтона и Харви Барнса.



"Юнайтед" резво начал матч, и уже на шестой минуте Чаглар Сеюнджю только фолом смог остановить Маркуса Рэшфорда в штрафной площади. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 1:0.



В дальнейшем хозяева смотрелись предпочтительнее, тогда как у гостей игра не клеилась. Тем не менее, на 30-й минуте и "Лестер" показал зубы, когда Бен Чилуэлл пробил с дистанции, а Давид Де Хеа вытащил мяч из под перекладины.



В концовке первого тайма и уже после перерыва "лисам" удалось если не выравнять игру, то точно навязать борьбу "Юнайтед".



Игра была достаточно тягучей, но забить никому не удалось — ближе всех ко взятию ворот был Рэшфорд, пробив со штрафного в крестовину.



"Юнайтед" одержал достаточно невыразительную победу, добытую благодаря пенальти, однако победа есть победа. "Лестер" был неплох и таил в себе угрозу, но впереди "лисам" очень не хватало остроты.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче