"Юнайтед" победил "Лестер" благодаря пенальти Рэшфорда
Реализованный Маркусом Рэшфордом пенальти на восьмой минуте позволил "Манчестер Юнайтед" одержать минимальную победу над "Лестером".
По сравнению с выездом на "Сент Мэри" в стартовом составе "красных дьяволов" появился Неманья Матич, заменив травмированного Поля Погба.
У "лис" вышли Хамза Чоудури и Демарай Грей, заменив Марка Олбрайтона и Харви Барнса.
"Юнайтед" резво начал матч, и уже на шестой минуте Чаглар Сеюнджю только фолом смог остановить Маркуса Рэшфорда в штрафной площади. Сам же пострадавший и реализовал пенальти — 1:0.
В дальнейшем хозяева смотрелись предпочтительнее, тогда как у гостей игра не клеилась. Тем не менее, на 30-й минуте и "Лестер" показал зубы, когда Бен Чилуэлл пробил с дистанции, а Давид Де Хеа вытащил мяч из под перекладины.
В концовке первого тайма и уже после перерыва "лисам" удалось если не выравнять игру, то точно навязать борьбу "Юнайтед".
Игра была достаточно тягучей, но забить никому не удалось — ближе всех ко взятию ворот был Рэшфорд, пробив со штрафного в крестовину.
"Юнайтед" одержал достаточно невыразительную победу, добытую благодаря пенальти, однако победа есть победа. "Лестер" был неплох и таил в себе угрозу, но впереди "лисам" очень не хватало остроты.
"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче
14.09.2019 19:00
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Последние комментарии:
МЮ ниочём абсолютно. Это новый стиль - отдать на ОТ мяч сопернику и уповать на забеги одинокого Рэшфорда, от которого сейчас опасности не больше, чем от беременной тётки на 9 месяце? Против Лестера выстояли, при том, что Лестер тоже особо ничего не показал. Кстати, Мактоминей - жуткий лох оказался. Это он носитель ДНК нового МЮ? Печально если так. Сплошные ошибки, потери, фолы. И всё это даже не перекрывается старанием и самоотдачей.
(ответить)
Играли равно скучно, пенка все решила.
(ответить)
уровень МБ сейчас это Лестер.
(ответить)
а че, был матч в этом сезоне апл, где мю не бил пенку?
(ответить)
Состав КОРОЛЕЙ!!!
XI | Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Сильва (К), Бернарду, Стерлинг, Агуэро
Запасные | Браво, Канселу, Фернандиньо, Фоден, Марез, Де Брюйне, Жезус
(ответить)
Вуди + Смегол = топовое комбо. Ведут МЮ к успеху.
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Пеналь-тайм, все с ним, этим му-му, ясно
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Браво Лоллжирс! Отсрочил пребывание Сульшера в Олд Кукколд
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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8 определилась
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