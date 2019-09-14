Клопп: "Начал получать удовольствие после 35 минут"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что начал получать удовольствие от игры против "Ньюкасла" только спустя 35 минут после начала.

Явно проспав начало домашнего матча против "сорок", "красные" позволили своему сопернику открыть счет и оказались в довольно сложном положении.



Однако постепенно "Ливерпуль" нащупал свою игру и одержал заслуженную победу 3:1. Клопп готов простить своей команде вялое начало матча из-за международного перерыва.



"Я начал получать удовольствие после 35 минут, когда мы включились в игру. Это было сложно. "Ньюкасл" делал то, что делал, и делал это хорошо. Они обладают скоростью, чтобы контратаковать, и тебе приходится нелегко".



"Мы дали им фору, позволив открыть счет, и это усложнило игру для нас. Нам потребовалось время, чтобы поймать ритм, но мы заиграли гораздо быстрее и стали создавать моменты. Мы забили два удивительных гола".



"В перерыве мы показали парням кое-какие картинки, где есть свободное пространство, и игра во втором тайме мне очень понравилось. Бобби Фирмино вышел на свою привычную позицию, мы чаще подключали Мо Салаха, играли в одно-два касания в штрафной и в целом диктовали игру. Они забили удивительные голы, сенсационные. Это был славный футбол".



"Я не слишком доволен тем, что нам пришлось отыгрываться. Мы должны извлечь из этого урок. После международного перерыва тебе всегда требуется заново искать ритм, ведь парни играли в разных стилях за разные сборные, а у нас было только полтора дня, чтобы поработать всем месте", —цитирует Клоппа BBC.