Оуэн считает Фирмино самым важным игроком "Ливерпуля"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн назвал Фирмино самым важным игроком "красных".

Появившись на замену в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" из-за травмы Дивока Ориги, Фирмино оказал непосредственное влияние на исход игры.



Роберто отметился прекрасными результативными передачами на Садио Мане и Мохамеда Салаха, а "Ливерпуль" победил 3:1. Оуэн в восторге от того, насколько полезен для командной игры бразилец.



"Он является самым важным винтиком в этом механизме. Эти болельщики и этот клуб повидали немало великолепных игроков за все эти годы, но сейчас Фирмино делает такие вещи, которые говорят, что он заслуживает свое место среди них".



"Он первый бразилец, забивший 50 голов в Премьер-Лиге, и он совершенно лишен эгоизма, когда играет с другими. Он отличный игрок, и наблюдать за ним сегодня было одно удовольствие".



"Иногда в своей карьере ты встречаешь тренера, который подходит тебе, знает тебя и помогает тебе обрести зрелость. Думаю, Брендан Роджерс не рассматривал Фирмино как ключевого исполнителя. Юрген Клопп знает его лучше, потому что Фирмино так долго играл в Бундеслиге. Он взял его под свое крыло и помогает показывать свою лучшую игру", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.