"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"
"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне, на сей раз отпраздновав волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1.
Относительно предыдущего матча стартовый состав "красных" недосчитался Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино, вместо которых вышли Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги.
Наставник "сорок" Стив Брюс ограничился единственной корректировкой, на сей раз доверившись Джонджо Шелви, который заменил травмированного Шона Лонгстаффа.
Хозяева "Энфилда" выглядели заторможенно в начале матча — их соперник играл компактно, не оставлял свободного пространства и не позволял взвинтить темп.
На седьмой минуте гостям предоставилась возможность огрызнуться контратакой. Получив мяч на левом краю штрафной площади и не встретив серьезного сопротивления со стороны Трента Александер-Арнольда, Йетро Виллемс сделал финт и пробил в дальний угол ворот — 0:1.
Открыв счет, "Ньюкасл" продолжил играть в свою игру. "Ливерпуль" чуть активизировался, но по-прежнему стучался в закрытую дверь и не имел возможностей, даже чтобы нормально пробить.
Тем не менее, первый же удар "красных" в створ оказался результативным. Энди Робертсону удалось создать остроту, один в один обыграв своего оппонента на левом фланге. Затем шотландец сделал короткий пас в штрафную на Садио Мане, а тот пробил не хуже Виллемса — 1:1.
После этого гола игра тоже не изменилась. "Сороки" по-прежнему находились под давлением и почти не огрызались. На 40-й минуте едва вышедший на замену Фирмино сделал классную разрезающую передачу в штрафную на открывание Мане, а вышедший навстречу голкипер "сорок" Мартин Дубравка не смог лишить мяча Садио, и тот поразил уже пустые ворота — 2:1.
Во втором тайме гости стали раскрываться, но "Ливерпулю" это было только на руку. Шансы, чтобы развить преимущество своей команды, имели Александер-Арнольд и Робертсон, однако их удары с острого угла были остановлены Дубравкой.
На 71-й минуте Салах, получив роскошный ответный пас от Фирмино, дерзко рванул в штрафную, ушел от потерявшего равновесие Фабиана Шера и пробил мимо Дубравки — 3:1.
На этом игра была сделана. "Сороки" уже не сопротивлялись и могли пропустить еще — и даже пропустили, но гол Мане не был засчитан из-за офсайда.
"Ливерпуль" тяжело начал матч и даже позволил "Ньюкаслу" открыть счет, однако подопечные Юргена Клоппа с честью вышли из затруднительного положения и, как кажется, даже не сильно вспотели. "Красные" заслуженно выиграли и продолжают лидировать в Премьер-Лиге.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче
14.09.2019 16:25
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Вот это положил рандомыч.
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адкинсон не палится вообще
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за полчаса ни одного коммента по Шолсе. Топари
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Дельфин и русалка могут быть вместе. В мю
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Видимо часть зп санчеса ушла на пенки
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шавки лают - ВАР идет
неожиданно, с таким составом, но тем же лучше
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Рашфорд - топ бомбардир:))
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я так понял скюму в каждом матче будут дарить пенки?
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витя иди на хуй с клуба
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Мэд почти
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КМОН броджерс!
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Есть ссылка на матч, пенсы?
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СРУЛЬШЕР БУДЕТ ВЫЕБАН РОЖИРСОМ
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Всех красных пацанов - с почти_ЧЕМПИКОМ.
МЫ is Ynwa!
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Бляяяя, какая же конча щас на матче МЮ от Окко, тупорылая баба
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Роджерс в отличии от Клоппа епал Ман Ю, надеюсь продолжит традишин
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чемберлен мертвый
если до холодов не разыграется - сливать
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Вперед Вардипоол. Накидаем сливок манкам на тузи
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Горд за земляка Фирму. Лучший в составе
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Чё т прям вспомнилось, как МС на старте одержал 5 изичных побед и все запели про чемпионство. Чемпиками тогда стали Челси, а давление оказывали куры, а не МС. К чему это я? Ах да, Ливер - с победой.)
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