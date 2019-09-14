"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне, на сей раз отпраздновав волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1.

Относительно предыдущего матча стартовый состав "красных" недосчитался Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино, вместо которых вышли Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги.



Наставник "сорок" Стив Брюс ограничился единственной корректировкой, на сей раз доверившись Джонджо Шелви, который заменил травмированного Шона Лонгстаффа.



Хозяева "Энфилда" выглядели заторможенно в начале матча — их соперник играл компактно, не оставлял свободного пространства и не позволял взвинтить темп.



На седьмой минуте гостям предоставилась возможность огрызнуться контратакой. Получив мяч на левом краю штрафной площади и не встретив серьезного сопротивления со стороны Трента Александер-Арнольда, Йетро Виллемс сделал финт и пробил в дальний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, "Ньюкасл" продолжил играть в свою игру. "Ливерпуль" чуть активизировался, но по-прежнему стучался в закрытую дверь и не имел возможностей, даже чтобы нормально пробить.



Тем не менее, первый же удар "красных" в створ оказался результативным. Энди Робертсону удалось создать остроту, один в один обыграв своего оппонента на левом фланге. Затем шотландец сделал короткий пас в штрафную на Садио Мане, а тот пробил не хуже Виллемса — 1:1.



После этого гола игра тоже не изменилась. "Сороки" по-прежнему находились под давлением и почти не огрызались. На 40-й минуте едва вышедший на замену Фирмино сделал классную разрезающую передачу в штрафную на открывание Мане, а вышедший навстречу голкипер "сорок" Мартин Дубравка не смог лишить мяча Садио, и тот поразил уже пустые ворота — 2:1.



Во втором тайме гости стали раскрываться, но "Ливерпулю" это было только на руку. Шансы, чтобы развить преимущество своей команды, имели Александер-Арнольд и Робертсон, однако их удары с острого угла были остановлены Дубравкой.



На 71-й минуте Салах, получив роскошный ответный пас от Фирмино, дерзко рванул в штрафную, ушел от потерявшего равновесие Фабиана Шера и пробил мимо Дубравки — 3:1.



На этом игра была сделана. "Сороки" уже не сопротивлялись и могли пропустить еще — и даже пропустили, но гол Мане не был засчитан из-за офсайда.



"Ливерпуль" тяжело начал матч и даже позволил "Ньюкаслу" открыть счет, однако подопечные Юргена Клоппа с честью вышли из затруднительного положения и, как кажется, даже не сильно вспотели. "Красные" заслуженно выиграли и продолжают лидировать в Премьер-Лиге.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче