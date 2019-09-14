"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

Роберто Фирмино и Садио Мане "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне, на сей раз отпраздновав волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1.

Относительно предыдущего матча стартовый состав "красных" недосчитался Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино, вместо которых вышли Алекс Окслейд-Чемберлен и Дивок Ориги.

Наставник "сорок" Стив Брюс ограничился единственной корректировкой, на сей раз доверившись Джонджо Шелви, который заменил травмированного Шона Лонгстаффа.

Хозяева "Энфилда" выглядели заторможенно в начале матча — их соперник играл компактно, не оставлял свободного пространства и не позволял взвинтить темп.

На седьмой минуте гостям предоставилась возможность огрызнуться контратакой. Получив мяч на левом краю штрафной площади и не встретив серьезного сопротивления со стороны Трента Александер-Арнольда, Йетро Виллемс сделал финт и пробил в дальний угол ворот — 0:1.

Открыв счет, "Ньюкасл" продолжил играть в свою игру. "Ливерпуль" чуть активизировался, но по-прежнему стучался в закрытую дверь и не имел возможностей, даже чтобы нормально пробить.

Тем не менее, первый же удар "красных" в створ оказался результативным. Энди Робертсону удалось создать остроту, один в один обыграв своего оппонента на левом фланге. Затем шотландец сделал короткий пас в штрафную на Садио Мане, а тот пробил не хуже Виллемса — 1:1.

После этого гола игра тоже не изменилась. "Сороки" по-прежнему находились под давлением и почти не огрызались. На 40-й минуте едва вышедший на замену Фирмино сделал классную разрезающую передачу в штрафную на открывание Мане, а вышедший навстречу голкипер "сорок" Мартин Дубравка не смог лишить мяча Садио, и тот поразил уже пустые ворота — 2:1.

Во втором тайме гости стали раскрываться, но "Ливерпулю" это было только на руку. Шансы, чтобы развить преимущество своей команды, имели Александер-Арнольд и Робертсон, однако их удары с острого угла были остановлены Дубравкой.

На 71-й минуте Салах, получив роскошный ответный пас от Фирмино, дерзко рванул в штрафную, ушел от потерявшего равновесие Фабиана Шера и пробил мимо Дубравки — 3:1.

На этом игра была сделана. "Сороки" уже не сопротивлялись и могли пропустить еще — и даже пропустили, но гол Мане не был засчитан из-за офсайда.

"Ливерпуль" тяжело начал матч и даже позволил "Ньюкаслу" открыть счет, однако подопечные Юргена Клоппа с честью вышли из затруднительного положения и, как кажется, даже не сильно вспотели. "Красные" заслуженно выиграли и продолжают лидировать в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2019 16:25

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Последние комментарии:




  1. akado 14.09.2019 17:32 # akado
    Вот это положил рандомыч.

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  2. electric 14.09.2019 17:30 # electric
    адкинсон не палится вообще

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  3. caxar 14.09.2019 17:24 # caxar
    за полчаса ни одного коммента по Шолсе. Топари

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  4. kukuruzzo 14.09.2019 17:11 # kukuruzzo
    Дельфин и русалка могут быть вместе. В мю

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  5. van-der-slav 14.09.2019 17:10 # van-der-slav
    Видимо часть зп санчеса ушла на пенки

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  6. red-devil-4ever 14.09.2019 17:09 # red-devil-4ever
    шавки лают - ВАР идет
    неожиданно, с таким составом, но тем же лучше

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  7. alexomck 14.09.2019 17:09 # alexomck
    Рашфорд - топ бомбардир:))

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  8. thegodfather 14.09.2019 17:08 # thegodfather
    я так понял скюму в каждом матче будут дарить пенки?

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  9. maxvel 14.09.2019 17:05 # maxvel
    витя иди на хуй с клуба

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  10. caxar 14.09.2019 17:05 # caxar
    Мэд почти

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  11. electric 14.09.2019 17:03 # electric
    КМОН броджерс!

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  12. cristean2 14.09.2019 16:58 # cristean2
    Есть ссылка на матч, пенсы?

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  13. mikkiynwa 14.09.2019 16:57 # mikkiynwa
    СРУЛЬШЕР БУДЕТ ВЫЕБАН РОЖИРСОМ

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  14. skychnie-oboi 14.09.2019 16:55 # skychnie-oboi
    Всех красных пацанов - с почти_ЧЕМПИКОМ.

    МЫ is Ynwa!

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  15. mikkiynwa 14.09.2019 16:55 # mikkiynwa
    Бляяяя, какая же конча щас на матче МЮ от Окко, тупорылая баба

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  16. largo-winch 14.09.2019 16:53 # largo-winch
    Роджерс в отличии от Клоппа епал Ман Ю, надеюсь продолжит традишин

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  17. superperez101 14.09.2019 16:52 # superperez101
    чемберлен мертвый
    если до холодов не разыграется - сливать

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  18. caxar 14.09.2019 16:52 # caxar
    Вперед Вардипоол. Накидаем сливок манкам на тузи

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  19. beatles-red 14.09.2019 16:48 # beatles-red
    Горд за земляка Фирму. Лучший в составе

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  20. lampard78 14.09.2019 16:43 # lampard78
    Чё т прям вспомнилось, как МС на старте одержал 5 изичных побед и все запели про чемпионство. Чемпиками тогда стали Челси, а давление оказывали куры, а не МС. К чему это я? Ах да, Ливер - с победой.)

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