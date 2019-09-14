Погба — лучший полузащитник Европы по отборам мяча

В этом сезоне поль Погба из "Манчестер Юнайтед" является лучшим полузащитником во всей Европе по отборам мяча.

На старте новой кампании Погба вновь подвергается критике, не оправдывая ожиданий болельщиков. Легенда "Юнайтед" Пол Скоулз был недоволен французом даже после победы 4:0 над "Челси" в первом туре.



Однако сухие цифры говорят, что Поль вовсе не так плох. В этом сезоне Погба совершил 27 отборов в центральной трети поля, и это лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатов. У Жоржиньо из "Челси" 26 отборов, у Джефферсона Лерма из "Борнмута" — 23.



При этом Погба возвращает своей мячи не только в центре. Если взять все поле целиком, то у Поля 40 отбор — во всей Премьер-Лиге только у Лерма больше (41).



Что касается потерь мяча, то у Погба их 90. Но при этом он коснулся мяча 380 раз, и процент брака составляет 23.7% — это меньше, чем у Кевина Де Брюйне (26%), Роберто Фирмино (27%) и Мохамеда Салаха (34%), сообщает Goal.