"Юнайтед" обдумывает покупку Тони Крооса

"Манчестер Юнайтед" обдумывает возможность приобретения полузащитника "Реала" Тони Крооса.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, чья команда за последнее время лишилась Маруана Феллайни и Андера Эрреру, а в будущем может попрощаться с Полем Погба и Неманьей Матичем, которые явно не чувствуют себя комфортно на "Олд Траффорд".



Как утверждает Bild, эта ситуация заставила "Юнайтед" обратить внимание на Крооса, который в 2013 году уже едва не перешел к "дьяволам" — тогда сделка сорвалась в последний момент, а спустя 12 месяцев Тони отправился в Мадрид, где выиграл 12 трофеев.



Сообщается, что 29-летний игрок сборной Германии может быть доступен для трансфера по цене в 75 миллионов евро (67 млн. фунтов).



Учитывая встречный интерес "Реала" к Полю Погба, два клуба могут попробовать договориться об обмене своими полузащитниками. Но открыт ли сам Кроос к переходу в "Юнайтед", неясно.