Де Хеа заключил новый контракт с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт.

Напомним, предыдущее соглашение Де Хеа истекало уже следующим летом, оставляя "красным дьяволам" только январь, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги за Давида.



"Юнайтед" никогда не терял надежды склонить 28-летнего испанца к новой сделке, несмотря на затянувшиеся переговоры, и этот риск, на который пошел клуб с "Олд Траффорд", себя оправдал.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, ссылаясь на близкие к Де Хеа источники, Давид уже подписал новый контракт на четыре года и с опцией автоматического продления на 12 месяцев.



Ожидается, что "дьяволы" официально объявят о новой сделке с Де Хеа в ближайшие 24 часа. Теперь базовая зарплата Давида вырастет до 250 тысяч фунтов в неделю, а с учетом бонусов жалование голкипера будет достигать 350 тыс. фунтов каждые семь дней.