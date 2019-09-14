Гвардиола не собирается покупать в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует выходить на трансферный рынок в январе.

Минувшим летом "горожане" не смогли найти замену Венсану Компани, а уже в самом начале сезона на полгода потеряли с травмой Эмерика Лапорта.



Многие ожидают, что теперь "Сити" попытается приобрести центрального защитника в январе, однако Гвардиола предпочитает обратиться к академии, нежели покупать.



"Я не думаю, что мы кого-либо купим в январе. Я уже слышал, что мы заинтересованы в том или ином игроке. Я бы хотел сказать всем клубам в мире: не нервничайте, потому что мы не заинтересованы ни в каких игроках или центральных защитниках в Европе".



"Мы выживем с теми игроками, которые у нас есть. Возможно, в декабре мы начнем думать о покупках — но на январь, а на лето. Мы не могли инвестировать минувшим летом и не сможем зимой".



"Поэтому мы обойдемся имеющимися игроками. У нас есть двое центральных защитников, а также Фернандино, Эрик Гарсия и Тэйлор Хартвуд-Беллис. Мы даже можем использовать некоторых других игроков на этой позиции", — цитирует Гвардиолу The Independent.