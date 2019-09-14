Роджерс уверен, что МЮ по-прежнему привлекателен для звезд

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс убежден, что "Манчестер Юнайтед" по-прежнему привлекателен для звездных игроков.

Аура "Юнайтед" заметно пострадала после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, и в последнее время кажется, что деньги — едва ли не единственное, чем "красным дьяволам" удается заманить больших игроков в свой клуб.



Однако Роджерс так и не считает и верит, что престиж "Юнайтед" по-прежнему многое значит для футболистов, а переход защитника Харри Магуайра из "Лестера" минувшим летом это только подтверждает.



"Мне посчастливилось поработать в "Ливерпуле", и я понимаю, какой привлекательностью обладают такого рода клубы".



"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" — это пока что два крупнейших клуба в стране. Есть другие отличные и большие клубы, но эти два возвышаются над остальными в плане своего мирового статуса".



"Когда игрокам предоставляется возможность отправиться в один из таких клубов, а также почувствовать давление и ожидания, связанные с выступлением за такие клубы, от этого сложно отказаться. Конечно, финансовая сторона тоже имеет значение, ведь ты можешь удвоить свою зарплату, а твоя карьера скоротечна, но ты принимаешь в расчет все факторы".



"Я понимаю, почему Харри, в его возрасте, было сложно от этого отказаться. Здесь в "Лестере" мы строим новую тренировочную базу и пытаемся прогрессировать на поле, но для многих игроков такие клубы по-прежнему привлекательны, и я отношусь к этому с пониманием", — цитирует Роджерса Sky Sports.