Фрэнк Лэмпард поддержал Аспиликуэту
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил свою поддержку защитнику Сесару Аспиликуэте.
На старте нового сезона Аспиликуэта откровенно не блещет, совершив ряд ошибок при обороне собственных ворот. Согласно слухам, Лэмпард с нетерпением ждет выздоровления юного Риса Джеймса, чтобы усадить Сесара на лавку.
Однако Лэмпард поспешил заверить, что остается высокого мнению о своем испанском капитане. Фрэнк убежден, что 30-летний Аспиликуэта улучшит свою форму.
"Я играл с Аспиликуэтой и знаю его очень хорошо, а также знаю, что он из себя представляет. Он первый в команде, кто принимает на себя удар".
"Он является капитаном из-за своего профессионализма и настроя. Он невероятно выступал за этот клуб и выиграл много всего. Он был центральной фигурой в этих больших победах. Он не был сторонним наблюдателем, он был в гуще событий".
"Он осведомлен о своей форме лучше, чем кто-либо, и он будет первым, кто захочет это исправить. Он большой игрок для нас, огромная личность. Я полностью его поддерживаю и не вижу проблемы".
"Помню, мне довелось играть с более классными игроками, чем я сам, и у них бывали такие моменты в карьерах по различным причинам. Игроки топ-уровня преодолевали эти трудности, а Аспиликуэта — игрок топ-уровня".
"Я не думаю, что у него есть какие-либо серьезные проблемы. Просто в современном мире ты всегда в центре внимания. Игроки должны принять это", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
14.09.2019 11:10
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Проблема в том, что Аспи так играет не последние пару матчей, а с середины прошлого сезона. Так что тут, похоже, надежды больше нет.
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