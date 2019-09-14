Стив Брюс хотел купить Ван Дейка в "Халл"

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс рассказал, что хотел купить защитника Виргила Ван Дейка, когда работал в "Халле".

Ван Дейк превратился в звезду первой величины, после своего перехода в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в январе 2018. Виргил преобразился сам и преобразил свою команду.



Также 28-летний голландец заставил жалеть всех тех, кто когда-либо интересовался им прежде. В их числе есть и Брюс, следивший за Ван Дейком в период выступлений того за "Селтик".



"Виргил Ван Дейк — вау, какой игрок. Все мы знаем, насколько "Ливерпуль" хорош впереди, но покупка Ван Дейка и голкипера Алиссона придала "Ливерпулю" ту необходимую прочность, благодаря которой они вышли на новый уровень".



"Я мог купить его в "Халл". Я ужинал с Кенни Далглишем и владельцем "Селтика" Дермотом Десмондом в Барбадосе, и Десмонд во всех красках описывал своих лучших игроков".



"Я подумал: "Это интересно. Он много играл в последние 12 месяцев". Я попытался заполучить его до того, как он отправился в "Саутгемптон", но — без шансов", — цитирует Брюса Goal.