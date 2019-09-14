"Вест Хэм" опередил "Баварию" в борьбе за Алле

В борьбе за нападающего Себастьяна Алле "Вест Хэму" удалось опередить саму "Баварию".

Минувшим летом "молотобойцы" обновили свой трансферный рекорд, купив Алле из "Айнтрахта" за 45 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, на 25-летнего француза, забившего 20 голов за клуб из Франкфурта в прошлом сезоне, также претендовали и чемпионы Бундеслиги.



"Бавария" видела в Алле дублера для 31-летнего Роберта Левандовски, но не смогла предложить столько, сколько предложил "Вест Хэм", поэтому ограничилась приглашением юного Янн-Фите Арпа из "Гамбурга".



Добавим, что Себастьян уже начал отрабатывать инвестированные в него деньги, забив три гола в трех первых матчах за свой новый клуб.