Сульшер уверен, что Де Хеа подпишет новый контракт
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что уверен в подписании нового контракта с голкипером Давидом Де Хеа.
Сейчас Де Хеа находится всего в четырех месяцах от момента, когда он сможет вести переговоры с зарубежными клубам, не спрашивая на то разрешения у "Юнайтед".
Одновременно январь может оказаться последней возможностью для "красных дьяволов" выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего испанца, однако Сульшер не думает, что до этого дойдет.
"Я очень уверен, что мы договоримся о новом контракте. Он не говорил мне ничего другого, кроме как то, что любит этот клуб и хочет остаться здесь. Он великолепно себя чувствует здесь".
"Вам нужно спросить Давида и клуб, как проходят переговоры. Я не участвую в этом процессе. Давайте просто надеяться, что мы доведем дело до конца".
"Он может видеть, что мы делаем. Мы хотим обладать лучшими игрокам и теми, кто хочет быть здесь. Есть не так много игроков, которых мы хотим сохранить, но не можем".
"Я уверен, мы убедим Давида, что его будущее должно быть здесь, и это будет успешное будущее", — цитирует Сульшера Sky Sports.
14.09.2019 08:00
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подпишет, хорошо, а так Облака только, ведь в МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД играют только лучшие
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А через полгода будут опять доплачивать, чтобы в какой-нибудь в интер ушел. Манки епнутые.
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