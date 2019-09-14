Сульшер уверен, что Де Хеа подпишет новый контракт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что уверен в подписании нового контракта с голкипером Давидом Де Хеа.

Сейчас Де Хеа находится всего в четырех месяцах от момента, когда он сможет вести переговоры с зарубежными клубам, не спрашивая на то разрешения у "Юнайтед".



Одновременно январь может оказаться последней возможностью для "красных дьяволов" выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего испанца, однако Сульшер не думает, что до этого дойдет.



"Я очень уверен, что мы договоримся о новом контракте. Он не говорил мне ничего другого, кроме как то, что любит этот клуб и хочет остаться здесь. Он великолепно себя чувствует здесь".



"Вам нужно спросить Давида и клуб, как проходят переговоры. Я не участвую в этом процессе. Давайте просто надеяться, что мы доведем дело до конца".



"Он может видеть, что мы делаем. Мы хотим обладать лучшими игрокам и теми, кто хочет быть здесь. Есть не так много игроков, которых мы хотим сохранить, но не можем".



"Я уверен, мы убедим Давида, что его будущее должно быть здесь, и это будет успешное будущее", — цитирует Сульшера Sky Sports.