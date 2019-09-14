Сульшер уверен, что Де Хеа подпишет новый контракт

Давид Де Хеа Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что уверен в подписании нового контракта с голкипером Давидом Де Хеа.

Сейчас Де Хеа находится всего в четырех месяцах от момента, когда он сможет вести переговоры с зарубежными клубам, не спрашивая на то разрешения у "Юнайтед".

Одновременно январь может оказаться последней возможностью для "красных дьяволов" выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего испанца, однако Сульшер не думает, что до этого дойдет.

"Я очень уверен, что мы договоримся о новом контракте. Он не говорил мне ничего другого, кроме как то, что любит этот клуб и хочет остаться здесь. Он великолепно себя чувствует здесь".

"Вам нужно спросить Давида и клуб, как проходят переговоры. Я не участвую в этом процессе. Давайте просто надеяться, что мы доведем дело до конца".

"Он может видеть, что мы делаем. Мы хотим обладать лучшими игрокам и теми, кто хочет быть здесь. Есть не так много игроков, которых мы хотим сохранить, но не можем".

"Я уверен, мы убедим Давида, что его будущее должно быть здесь, и это будет успешное будущее", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2019 08:00

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  1. mancunia-planet 14.09.2019 09:58 # mancunia-planet
    подпишет, хорошо, а так Облака только, ведь в МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД играют только лучшие

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  2. scouser2005 14.09.2019 09:50 # scouser2005
    А через полгода будут опять доплачивать, чтобы в какой-нибудь в интер ушел. Манки епнутые.

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