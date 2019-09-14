Мино Райола хочет сделать Заху своим клиентом

Одиозный футбольный агент Мино Райола хочет заполучить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху себе в клиенты.

На текущей неделе стало известно, что Заха в письменной форме уведомил своего агента Уилла Солтхауза о прекращении сотрудничества.



Это решение стало реакцией Захи на то, что Солтхауз и его агентство USM не смогли организовать трансфер Уилфрид в "Арсенал", "Эвертон" или какой-нибудь другой амбициозный клуб минувшим летом, но при этом помогли Аарону Ван-Биссаке перебраться в "Манчестер Юнайтед".



26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара едва ли утратил желание уйти на повышение, и Райола готов ему в этом помочь. Как утверждает Daily Mail, итальянский делец, среди клиентов которого значатся Поль Погба, Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович, является одним из нескольких агентов, обративших внимание на ситуацию Захи.