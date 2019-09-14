Эмери: "Мустафи сам решил остаться"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему его клуб так и не избавился от защитника Шкодрана Мустафи минувшим летом.
В прошлом месяце Эмери прямо заявил, что Мустафи и полузащитнику Мохамеду Эльнени будет лучше покинуть "Эмирейтс".
Эльнени прислушался к этому совету и отбыл в "Бешикташ" на правах аренды, а вот Мустафи никуда не ушел, несмотря на интерес со стороны "Ювентуса" и "Монако".
По словам Эмери, так решил сам Шкодран, решив сражаться за свое будущее в "Арсенале". Унаи относится к этому с уважением.
"Мустафи решил, что будет здесь. Когда он так поступил, он стал для меня еще одним игроком в команде".
"Конечно, я уважаю его решение. Когда он так решил, я поговорил с ним и сказал: "Ты будешь в моей обойме, и я собираюсь работать с тобой так же, как и с другими игроками".
"Я не знаю, что точно стояло за его решением, но когда он решил остаться и мы поговорили, он стал еще одним игроком в команде".
"Он работает каждый день с большой мотивацией и обладает хорошим опытом. Это мы и хотим от него, а также то, чтобы он помогал нам и хорошо играл", — цитирует Эмери Sky Sports.
14.09.2019 06:00
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Ну что за сучьи новости? То он ( тренеришка) указывает ему на дверь, то начинает облагораживать...
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