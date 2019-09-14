5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 14 сентября семью поединками стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ 14:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" уже установил клубный рекорд из 13 побед подряд в Премьер-Лиге и не думает останавливаться. Однако "красным" нужно быть на чеку — в двух последних турах "Ньюкасл" сперва шокировал "Тоттенхэм", а затем "похоронил" Хави Грасию, не позволив "Уотфорду" выиграть. "Ливерпуль" не потерпел ни одного поражения в 23 последних домашних встречах с "сороками" в рамках чемпионата, включая 19 побед.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Алиссон, Натаниэль Клайн и Наби Кейта. Джо Гомес и Джеймс Милнер залечили свои болячки.



Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф не сыграет, подвернув лодыжку на тренировке. Также все еще отсутствуют Мэтт Ритчи, Аллан Сен-Максимен, Энди Кэрролл, Дуайт Гэйл, Деандре Йедлин и Флорин Лежен.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция



Стадиону "Молинью" исполняется 130 лет, и "Вулверхэмптон" попробует сделать все возможное, чтобы отметить этот знаменательный день своей первой победой в этом сезоне Премьер-Лиги. В прошлой кампании "волки" зарекомендовали себя грозой грандов, но теперь им нужно заново зарабатывать эту репутацию. "Челси" все еще пытается нащупать свою игру при Фрэнке Лэмпарде. "Синим" очень не хватает надежности в обороне, они пропустили уже девять голов в этом сезоне — больше только у "Норвича" (10). В прошлой кампании "Челси" набрал лишь одно очко против "Вулверхэмптона".



Защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли был удален против "Эвертона", поэтому этот матч пропускает из-за дисквалификации. Мэтт Доэрти в порядке, хотя и не ездил в сборную Ирландии из-за небольшой операции.



Свой первый матч в этом сезоне может сыграть защитник "Челси" Антонио Рюдигер. А вот Нголо Канте продолжает лечить лодыжку. Матео Ковачич и Педро снова здоровы.



ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



В двух предыдущих домашних матчах — против "Астон Виллы" и "Ньюкасла" — "Тоттенхэм" испытывал большие затруднения у чужих ворот и раз за разом оказывался уязвим к контратакам соперника. Дерби с "Кристал Пэлас", который в предыдущем туре нокаутировал "Манчестер Юнайтед", станет похожим испытанием для "шпор". В 12 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "орлы" одержали только одну победу.



"Тоттенхэму" предстоит оценить состояние Давинсона Санчеса, Кайла Уолкер-Питерса, Райана Сессеньона, Эрика Дайера и Танги Ндомбеле. Джовани Ло Чельсо вернулся из сборной Аргентины с травмой бедра.



Свой первый матч с февраля может сыграть защитник "Пэлас" Мамаду Сако. Скотту Данну и Джеймсу Макартуру предстоит фитнес-тест. Мартин Келли и Коннор Уикхэм вне игры.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 17:00



Из трех новичков "Шеффилд Юнайтед" лучше всех стартовал в Премьер-Лиге, а перед международным перерывом едва не вырвал победу на поле "Челси" (2:2). "Саутгемптон" выглядит способной командой, но ужасно нестабильной и не может выиграть два выездных матча подряд в чемпионате с марта 2017. Это будет первая встреча этих соперников в Премьер-Лиге с безголевой ничьей на "Брамалл Лэйн" в марте 1994.



"Шеффилд Юнайтед" предстоит решить, готовы ли сыграть Джон Флек и Дэвид Макголдрик.



"Саутгемптон" вновь не может рассчитывать на Натана Редмонда из-за проблем с лодыжкой, а Кевин Дансо дисквалифицирован. Поправились Райан Бертран и Майкл Обафеми.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" так и остается с единственной победой в этом сезоне, одержанной в первом туре над "Челси". "Лестер" выглядит гораздо более сыгранно и справедливо расположился на третьей позиции. "Лисы" набирают свои очки, тогда как "красные дьяволы" вынуждены жалеть об упущенных возможностях. "Юнайтед" ни разу не уступил в девяти последних встречах с "Лестером" в рамках Премьер-Лиги, выиграв обе в прошлом сезоне.



В этом матче "Юнайтед" будет лишен Эрика Байи, Люка Шоу, Диогу Далота, Поля Погба, Антони Мартиаля, а, возможно, и Аарона Ван-Биссаки с Джесси Лингардом.



В лазарете "Лестера" находится лишь Мэтти Джеймс.



БРАЙТОН — БЕРНЛИ 17:00



"Брайтон" и "Бернли" выглядят довольно свежо на старте нового сезона. "Чайки" адаптируются к требованиям Грэма Поттера, а "бордовые" снова набирают прочность после неурядиц прошлой кампании и ненужного попадания в Лигу Европы. Впрочем, этот оптимизм — осторожный, ведь у тех и у других только по четыре очка. "Брайтон" еще не побеждал "Бернли" на уровне Премьер-Лиги — две ничьи и два поражения.



Нападающий "Бернли" Эшли Барнс решил свои проблемы с пахом, а Робби Брэйди залечил бедро. Данни Дринкуотер пропустит две недели после избиения около ночного клуба.



"Брайтон" на месяц потерял вингера Леандро Троссарда. Может вернуться в строй Эсекьель Скелотто.



НОРВИЧ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Задача сдержать атаку "Манчестер Сити" выглядит непосильной для "Норвича", который пропустил больше всех в этом сезоне Премьер-Лиги — 10 голов в четырех матчах. Обилие травм только усугубляет положение "канареек", которые в 14 последних встречах с "горожанам" в рамках высшего дивизиона одержали лишь одну победу — 2:3 на "Этихад" в первом туре кампании 2012/13.



Потери "Норвича" исчисляются сразу восемью игроками, а Тим Крул, Бен Годфри и Грант Хенли находятся под вопросом.



Защитник "Сити" Эмерик Лапорт пропустит полгода с травмой колена. Джон Стоунс и Габриэль Жезус вернулись из лазарета.