Джеймс и Хадсон-Одои сыграли за резерв "Челси"

Талантливые юниоры "Челси" Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои вернулись на футбольное поле после травм, сыграв за резервную команду.

Отыграв прошлую кампанию за "Уиган" из Чемпионшипа на правах аренды, Джеймс пока не смог заявить о себе в первой команде "синих" по причине перенесенной операции на лодыжке.



Однако главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард возлагает большие надежды на 19-летнего Джеймса, ради которого он даже избавился от Давиде Дзаппакосты.



Совсем скоро Рис будет готов к конкуренции с Сесаром Аспиликуэтой за позицию правого защитника. В субботу вечером Рис сыграл целый тайм матча резервных команд "Челси" и "Брайтона".



В этом же матче, завершившемся победой "синих" со счетом 2:1, принял участие 18-летний Хадсон-Одои, который отсутствовал с апреля из-за операции на ахилле. Каллум провел на поле 60 минут.



Таким образом, оба юниора сделали большой шаг на пути к возвращению в первую команду. Естественно, им еще потребуется некоторое время, чтобы набрать оптимальные кондиции.