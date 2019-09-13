Каррагер: "Я ошибался насчет Стерлинга"

Джейми Каррагер и Рахим Стерлинг Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что изменил свое мнение о вингере "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге.

В этом сезоне 24-летний Стерлинг продолжает свое превращение в звезду мировой величины, становясь лидером своего клуба и сборной Англии.

Каррагер и предположить не мог, что Рахим, вместе с которым ему довелось играть за "Ливерпуль", достигнет таких высок. Джейми уже не считает, что "красные" провернули выгодную сделку, когда 2015 года продали вингера в "Сити".

"Я никогда и представить себе не мог, что он будет настолько хорош. Я думал, "Ливерпуль" заключил выгодную сделку, выручив за него 50 миллионов фунтов. Я ошибался. К концу его карьеры станет очевидно, что "Сити" совершил покупку по очень удачной цене", — сообщил Каррагер The Telegraph.


Метки Каррагер, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2019 23:00

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  1. only--liverpool 13.09.2019 23:32 # only--liverpool
    Стерлинг - тупо приспособленец. О каком-то незаурядном скилле речи не идет...

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  2. reams 13.09.2019 23:29 # reams
    так переобуваться могут только пенсы на фапле, лол

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  3. gerrard08 13.09.2019 23:29 # gerrard08
    На тот момент эти 50 млн были оверпрайсом для него, все говорили что мешки переплачивают за паспорт и за то, что в заявке не хватает англ игроков. Ктож знал, что все бензоколонковые и скамские мешки объединятся и устроят инфляцию ценовую.

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  4. makeewadim 13.09.2019 23:17 # makeewadim
    карра подтвердил свою посредственность в прогнозировании , а рахим абу джабар старательный малый!

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