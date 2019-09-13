Каррагер: "Я ошибался насчет Стерлинга"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что изменил свое мнение о вингере "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге.
В этом сезоне 24-летний Стерлинг продолжает свое превращение в звезду мировой величины, становясь лидером своего клуба и сборной Англии.
Каррагер и предположить не мог, что Рахим, вместе с которым ему довелось играть за "Ливерпуль", достигнет таких высок. Джейми уже не считает, что "красные" провернули выгодную сделку, когда 2015 года продали вингера в "Сити".
"Я никогда и представить себе не мог, что он будет настолько хорош. Я думал, "Ливерпуль" заключил выгодную сделку, выручив за него 50 миллионов фунтов. Я ошибался. К концу его карьеры станет очевидно, что "Сити" совершил покупку по очень удачной цене", — сообщил Каррагер The Telegraph.
13.09.2019 23:00
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Стерлинг - тупо приспособленец. О каком-то незаурядном скилле речи не идет...
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так переобуваться могут только пенсы на фапле, лол
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На тот момент эти 50 млн были оверпрайсом для него, все говорили что мешки переплачивают за паспорт и за то, что в заявке не хватает англ игроков. Ктож знал, что все бензоколонковые и скамские мешки объединятся и устроят инфляцию ценовую.
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карра подтвердил свою посредственность в прогнозировании , а рахим абу джабар старательный малый!
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