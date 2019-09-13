Каррагер: "Я ошибался насчет Стерлинга"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер признался, что изменил свое мнение о вингере "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге.

В этом сезоне 24-летний Стерлинг продолжает свое превращение в звезду мировой величины, становясь лидером своего клуба и сборной Англии.



Каррагер и предположить не мог, что Рахим, вместе с которым ему довелось играть за "Ливерпуль", достигнет таких высок. Джейми уже не считает, что "красные" провернули выгодную сделку, когда 2015 года продали вингера в "Сити".



"Я никогда и представить себе не мог, что он будет настолько хорош. Я думал, "Ливерпуль" заключил выгодную сделку, выручив за него 50 миллионов фунтов. Я ошибался. К концу его карьеры станет очевидно, что "Сити" совершил покупку по очень удачной цене", — сообщил Каррагер The Telegraph.