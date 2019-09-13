Гвардиола хочет вернуться к прежним срокам летнего трансферного окна

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал идею о возвращении к прежним срокам летнего трансферного окна.

Ожидается, что уже этой осенью клубы Премьер-Лиги проголосуют за то, чтобы закрывать летнее трансферное окно не перед стартом сезона, а в конце августа, как везде в Европе.



По мнению Гвардиолы, откат принятых два года назад изменений поставит клубы Премьер-Лиги в равные с остальной Европой условия, хотя каталонец, конечно, предпочел бы, чтобы после старта сезона уже нельзя было ни покупать, ни продавать.



"Сама по себе это хорошая идея. Мне нравится закрывать окно за день до старта сезона, и из этого может выйти толк, однако мы в невыгодном положении относительно других команд в Европе".



"Мне не понравилось бы начинать сезон, когда окно будет открыто еще три недели, и три, четыре или пять игроков находятся в подвешенном состоянии, пока ты сражаешься за очки".



"Мы выиграли Премьер-Лигу в прошлом сезоне с перевесом в одно очко. Каждый тренер скажет вам, что хочет начинать сезон с теми людьми, с которыми ему предстоит работать всю дистанцию".



"В эти три неделю появляются слухи, и игроки начинают верить, что они хотят быть проданными, а это не есть хорошо", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.