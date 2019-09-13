Клопп: "Пауза пойдет Салаху и Мане на пользу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его нападающие Мохамед Салах и Садио Мане извлекут пользу из двух недель перерыва.

Минувшим летом египтянин Салах и сенегалец Мане выступали со своими сборными на Кубке Африки, из-за чего были вынуждены максимально сократить свои летние каникулы.



Наверстать упущенное Мохамеду и Садио удалось во время этого международного перерыва — оба игрока остались дома и смогли перевести дух, и Клопп считает это важным.



"Это была идеальная пауза для парней, которым не нужно было ездить в свои сборные, хотя я всегда рад, когда они играют за свои национальные команды. Это большая честь".



"Я говорил уже 500 раз, что многое меняется, когда парням — в силу различных причин — не нужно ездить в свои сборные".



"Они могут отдохнуть пять-шесть дней. Они и так постоянно тренируются, поэтому им не нужно находиться здесь и проводить полноценные тренировочные занятия".



"Мы могли бы тренироваться и впятером здесь, но тогда бы Садио и Мо и не получили необходимую передышку".



"Впереди у нас очередная неделя, в течение которой мы сыграем два матча. Это непросто, но нам это не изменить. Они посвежели, и я надеюсь, мы сможем использовать это", — цитирует Клоппа Sky Sports.