Моуриньо уверен, что "Сити" и "Ливерпуль" справятся без Гвардиолы и Клоппа

Жозе Моуриньо уверен, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сохранят свои доминирующие позиции, если внезапно попрощаются со своими главными тренерами.

Начало этого сезона дает повод предположить, что Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп вновь разыграют титул Премьер-Лиги между собой.



Успехи и "горожан", и "красных" часто связывают с персонами их рулевых, однако Моуриньо считает, что и другие специалисты преуспели бы, работая в клубах с подобной структурой.



"Я думаю о структуре этих клубов".



"Если взглянуть, например, на "Сити", ты видишь владельца, Феррана Сориано (исполнительного директора), Чики Бегиристайна (спортивного директора), Пепа Гвардиолу, штаб Пепа и затем игроков. Все вместе они выглядят гармонично, сплоченно, у них есть химия, мастерство, они работают над одним и тем же проектом и обладают одинаковыми идеями".



"Я не отрицаю того, что Пеп является отличным тренером, Юрген является отличным тренером".



"Думаю, если завтра один из них уйдет, а на его место заступит другой тренер топ-уровня — конечно, он должен соответствовать топ-уровню — команда все равно будет на своих позициях".



"Думаю, глобальный подход — залог их эффективности".



"Можно пересчитать по пальцам европейские клубы, где есть ощущение, что все на своем месте. Не думаю, что я получу такую работу. Думаю, я возьмусь за работу, где потребуется моя самоотдача, мой опыт, мои знания, чтобы построить победоносную команду", — сообщил Моуриньо The Telegraph.