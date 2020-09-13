Гвардиола считает, что Стерлинг еще не достиг уровня Месси и Роналду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что вингер Рахим Стерлинг пока не достиг уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

24-летний Стерлинг находится в великолепной форме на старте нового сезона, забив восемь голов в семи матчах за свой клуб и сборную Англии.



Наставник англичан Гарет Саутгейт уже выразил мнение, что Рахим способен стать лучшим в мире игроком, а вот Гвардиола хочет, чтобы его подопечный не думал об этом.



"Надеюсь, он не слишком будет читать и слушать такого рода вещи, это было бы хорошо для него. Никто не может сравниться с Криштиану и Месси".



"Я так рад тем, что он делает, пока мы находимся вместе. У него невероятное отношение к работе, и он невероятно милый парень, поэтому его дела идут в гору".



"Я доволен всякий раз, когда он чего-нибудь достигает — не только с нами, но и с национальной командой", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.