"Арсенал" потерял Лакасетта до октября

"Арсенал" потерял нападающего Александра Лакасетта до октября с травмой лодыжки.

Лакасетт принял участие в трех из четырех матчей "канониров" в этом сезоне, но последние недели играл через боль.



Со временем дискомфорт только возрастал, поэтому доктора рекомендовали 28-летнему французу полностью отстраниться от футбола на некоторое время и заняться своим здоровьем.



"После изучения продолжающихся проблем с левой лодыжкой мы рекомендовали Алексу сделать паузу и поработать над укрепление лодыжки для возвращения в оптимальную форму".



"Алекс играл через боль несколько последних недель. Теперь он, вероятно, вернется в строй в октябре", — гласит заявление "Арсенала".