"Арсенал" потерял Лакасетта до октября

Александр Лакасетт "Арсенал" потерял нападающего Александра Лакасетта до октября с травмой лодыжки.

Лакасетт принял участие в трех из четырех матчей "канониров" в этом сезоне, но последние недели играл через боль.

Со временем дискомфорт только возрастал, поэтому доктора рекомендовали 28-летнему французу полностью отстраниться от футбола на некоторое время и заняться своим здоровьем.

"После изучения продолжающихся проблем с левой лодыжкой мы рекомендовали Алексу сделать паузу и поработать над укрепление лодыжки для возвращения в оптимальную форму".

"Алекс играл через боль несколько последних недель. Теперь он, вероятно, вернется в строй в октябре", — гласит заявление "Арсенала".


Метки Арсенал, Лакасетт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2019 18:00

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  1. almatinec1 13.09.2019 18:45 # almatinec1
    А теперь вопрос, кто будет играть цф если ауба не сможет выйти?
    Хорошо что нкетию отдали...

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  2. tot35 13.09.2019 18:39 # tot35
    Печально

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  3. zloy-vasya 13.09.2019 18:36 # zloy-vasya
    Слишком жоска для Арсенала. Пускай выздоравливает быстрее.

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  4. gunars 13.09.2019 18:16 # gunars
    Здоровья! Как раз к матчу с МЮ будет готов

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