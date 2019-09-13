"Арсенал" потерял Лакасетта до октября
"Арсенал" потерял нападающего Александра Лакасетта до октября с травмой лодыжки.
Лакасетт принял участие в трех из четырех матчей "канониров" в этом сезоне, но последние недели играл через боль.
Со временем дискомфорт только возрастал, поэтому доктора рекомендовали 28-летнему французу полностью отстраниться от футбола на некоторое время и заняться своим здоровьем.
"После изучения продолжающихся проблем с левой лодыжкой мы рекомендовали Алексу сделать паузу и поработать над укрепление лодыжки для возвращения в оптимальную форму".
"Алекс играл через боль несколько последних недель. Теперь он, вероятно, вернется в строй в октябре", — гласит заявление "Арсенала".
13.09.2019 18:00
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Последние комментарии:
А теперь вопрос, кто будет играть цф если ауба не сможет выйти?
Хорошо что нкетию отдали...
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Печально
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Слишком жоска для Арсенала. Пускай выздоравливает быстрее.
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Здоровья! Как раз к матчу с МЮ будет готов
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