Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит еще минимум семь матчей своего клуба с травмой икроножной мышцы.

Свое повреждение Алиссон получил уже в матче первого тура Премьер-Лиги против "Норвича". С тех пор ворота "красных" защищает Адриан, подписанный в прошлом месяце свободным агентом.



Алиссон уже пропустил три игры в Премьер-Лиге и матч за Суперкубок Европы, но этим все не ограничится. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассчитывает на возвращение первого номера сборной Бразилии только после следующего международного перерыва.



"Довольно забавно, что мы снова обедали вместе, и он выглядит хорошо. Он прибавляет, но мы не можем подвергать его давлению. Это была действительно серьезная травма, и теперь его состояние уже гораздо лучше, что хорошо для него и для нас".



"Мы не знаем, когда он точно будет готов. Мы всегда рассчитывали на его возвращение после следующего международного перерыва, но мы не знаем наверняка".



"Мы не давим на него, и я надеюсь, он будет в порядке, чтобы нормально провести остаток сезона", — цитирует Клоппа Goal.



Добавим, до международного перерыва в октябре "Ливерпулю" предстоит сыграть против "Ньюкасла", "Челси", "Шеффилд Юнайтед" и "Лестера" в Премьер-Лиге, против "Наполи" и "Ред Булл" в Лиге Чемпионов, против "МК Донс" в Кубке Лиги.