Эмерик Лапорт пропустит до полугода

Эмерик Лапорт Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт пропустит от пяти до шести месяцев после перенесенной операции на колене.

Последний перед международным перерывом матч — победа 4:0 над "Брайтоном" — обернулся для "горожан" потерей ведущего защитника, который неудачно сорвал быстрый прорыв соперника, получив желтую карточку и тяжелое повреждение.

На прошлой неделе — вместо долгожданного дебюта за сборную Франции — Лапорт был прооперирован у доверенного доктора "Сити" Рамона Кугата в Барселоне и теперь приступает к реабилитации, которая рискует растянуться до весны.

"Как долго будет отсутствовать Лапорт? Долго. Пять месяцев, шесть месяцев. Это уже точно будет следующий год. Январь, февраль", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2019 16:10

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  1. gerrard08 13.09.2019 16:52 # gerrard08
    здоровья, пусть поправляется быстрее

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  2. bes-ter 13.09.2019 16:26 # bes-ter
    Да уж(((

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  3. lfcynwa 13.09.2019 16:19 # lfcynwa
    здоровья топарику

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