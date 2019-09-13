Эмерик Лапорт пропустит до полугода

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт пропустит от пяти до шести месяцев после перенесенной операции на колене.

Последний перед международным перерывом матч — победа 4:0 над "Брайтоном" — обернулся для "горожан" потерей ведущего защитника, который неудачно сорвал быстрый прорыв соперника, получив желтую карточку и тяжелое повреждение.



На прошлой неделе — вместо долгожданного дебюта за сборную Франции — Лапорт был прооперирован у доверенного доктора "Сити" Рамона Кугата в Барселоне и теперь приступает к реабилитации, которая рискует растянуться до весны.



"Как долго будет отсутствовать Лапорт? Долго. Пять месяцев, шесть месяцев. Это уже точно будет следующий год. Январь, февраль", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Manchester Evening News.