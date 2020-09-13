Моуриньо предположил, что это он виноват в плохой игре Санчеса

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо допускает, что это он виноват в плохой игре нападающего Алексиса Санчеса за клуб с "Олд Траффорд".

Именно Моуриньо находился на тренерском мостике, когда в январе 2018 "Юнайтед" выменял Санчеса у "Арсенала" на Генриха Мхитаряна. "Красным дьяволам" пришлось сделать Алексиса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, чтобы опередить "Манчестер Сити".



Этот переход оказался оглушительным трансферным провалом для "Юнайтед", и Моуриньо чувствует, что здесь может быть и его вина.



"Санчес... Я чувствовал, что он несчастный человек. Думаю, когда ты не ощущаешь себя счастливым, тебе непросто быть максимально эффективным — в любой сфере. Хотя, возможно, я ошибаюсь".



"Возможно, дело во мне, и именно я не смог заставить его показывать свою лучшую игру. Будучи главным тренером, ты должен подстегивать игроков играть в свой лучший футбол, но с некоторыми у тебя не складывается".



"Так или иначе, но я всегда чувствовал, что он несчастен. Надеюсь, в Италии он сможет оправиться. Я всегда желаю успехов каждому игроку", — сообщил Моуриньо The Telegraph.