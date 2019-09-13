Рюдигер снова готов играть за "Челси", Канте травмирован

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил о выздоровлении защитника Антонио Рюдигера и потере полузащитника Нголо Канте на два ближайших матча.

В это сезоне Канте пока сыграл только два матча в Премьер-Лиге, и проблемы с лодыжкой все еще дают о себе знать. Нголо не сможет сыграть против "Вулверхэмптона" в субботу, а также пропустит стартовый поединок на групповом этапе Лиги Европы против "Валенсии" в следующий четверг. Зато снова в строю Рюдигер, окончательно восстановившийся после перенесенной в апреле операции на колене.



"Нголо не готов. Его все еще беспокоит колено. Медики работают с ним. Он в переходном периоде, и мы пытаемся поставить его на ноги. Он выполняет определенную физическую работу, но этот матч — слишком рано для него".



"Будем надеяться, он близок к возвращению. Я не хочу спешить с прогнозами, потому что он все еще должен сделать этот заключительный шаг в своем восстановлении. Надеюсь, это случится на следующей неделе или около того".



"Рюдигер готов играть. Мне еще нужно решить, сыграет ли он, но мы отводим ему важную роль. Нам очень его не хватало".



"Рюдигер не стар, но ему нужно брать ответственность на себя и быть лидером. Это важно для команды. Я не хочу, чтобы мы были молодой командой просто так. Он может быть очень влиятельной фигурой здесь. Он готов к этой роли", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Goal.