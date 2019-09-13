Рэшфорд предпочитает Сульшера, а не Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что работать с Оле Гуннаром Сульшером ему нравится больше, нежели с предшественником норвежца на посту главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Рэшфорд добился значительного прогресса за два с половиной года работы с Моуриньо и считает Жозе тренером топ-уровня. Однако Маркус не скрывает того, что его отношения с португальским специалистом не были такими доверительными, как с Сульшером.



"Оле очень другой, но это ожидаемо, ведь он сам играл в футбол. Он чуть лучше понимает игроков за пределами поля".



"Я не думаю, что это было для меня проблемой в отношениях с Моуриньо, потому что он, естественно, является тренер топ-уровня, и у него есть свой способ читать людей, но для меня немного лучше, когда мой тренер сам играл и вел этот образ жизни".



"Каждый здесь верит в нашего тренера. Возможно, мы пока и не в идеале делаем то, что он нам говорит, но реакция игроков на его тактику и его тренировочный процесс феноменальна".



"На мой взгляд, его план — это не только план на этот сезон или просто на следующий матч. Это план на годы вперед", — сообщил Рэшфорд BBC.