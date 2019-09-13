Клопп — лучший тренер Премьер-Лиги в августе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам августа.

Подопечные Клоппа безупречно начали новый сезон, последовательно обыграв в течение августа "Норвич" (4:1), "Саутгемптон" (1:2), "Арсенал" (3:1) и "Бернли" (0:3). "Ливерпуль" забил 12 голов на этом отрезке и пропустил только три.



Это позволило "красным" стать единоличным лидером Премьер-Лиги, а Юргену — в четвертый раз за свою карьеру взять звание лучшего тренера месяца.



Помимо Клоппа, на эту награду Тренеру Месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас" и Брендан Роджерс из "Лестера".



Добавим, что прежде Юрген назывался Тренером Месяца в сентябре 2016, декабре 2018 и марте 2019.