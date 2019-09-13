Клопп — лучший тренер Премьер-Лиги в августе
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам августа.
Подопечные Клоппа безупречно начали новый сезон, последовательно обыграв в течение августа "Норвич" (4:1), "Саутгемптон" (1:2), "Арсенал" (3:1) и "Бернли" (0:3). "Ливерпуль" забил 12 голов на этом отрезке и пропустил только три.
Это позволило "красным" стать единоличным лидером Премьер-Лиги, а Юргену — в четвертый раз за свою карьеру взять звание лучшего тренера месяца.
Помимо Клоппа, на эту награду Тренеру Месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас" и Брендан Роджерс из "Лестера".
Добавим, что прежде Юрген назывался Тренером Месяца в сентябре 2016, декабре 2018 и марте 2019.
13.09.2019 14:20
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Последние комментарии:
Снова насосал
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Юрген Топп!!!
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Вообще без б лучший. КНЯЗЬ!!!
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заслужил. Вперде Югрен, вперде!
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Абсолютно заслужено.
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