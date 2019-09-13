Клопп — лучший тренер Премьер-Лиги в августе

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам августа.

Подопечные Клоппа безупречно начали новый сезон, последовательно обыграв в течение августа "Норвич" (4:1), "Саутгемптон" (1:2), "Арсенал" (3:1) и "Бернли" (0:3). "Ливерпуль" забил 12 голов на этом отрезке и пропустил только три.

Это позволило "красным" стать единоличным лидером Премьер-Лиги, а Юргену — в четвертый раз за свою карьеру взять звание лучшего тренера месяца.

Помимо Клоппа, на эту награду Тренеру Месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас" и Брендан Роджерс из "Лестера".

Добавим, что прежде Юрген назывался Тренером Месяца в сентябре 2016, декабре 2018 и марте 2019.


Метки Клопп, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2019 14:20

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  1. klementino 13.09.2019 15:24 # klementino
    Снова насосал

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  2. slash-lfc 13.09.2019 15:04 # slash-lfc
    Юрген Топп!!!

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  3. electric 13.09.2019 14:54 # electric
    Вообще без б лучший. КНЯЗЬ!!!

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  4. lfcynwa 13.09.2019 14:23 # lfcynwa
    заслужил. Вперде Югрен, вперде!

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  5. gerrard08 13.09.2019 14:21 # gerrard08
    Абсолютно заслужено.

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