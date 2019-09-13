Сульшер: "Надеюсь, мы договоримся с Де Хеа"

Давид Де Хеа Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что будущее голкипера Давида Де Хеа остается в подвешенном состоянии.

В последнее время насчет Де Хеа ходят противоречивые слухи. Одни издания утверждают, что Давид находится на пороге подписания нового контракта, другие уверены, что 28-летний испанец покинет "Олд Траффорд" — если не в январе, то по окончании сезона как свободный агент.

Общаясь с прессой в пятницу, Сульшер лишь смог подтвердить, что хочет сохранить Де Хеа и что переговоры продолжаются, но решение пока не принято.

"Я хочу сохранить Давида здесь, и он знает это. Он лучший голкипер в мире, мы убеждались в этом несколько лет подряд, и я надеюсь, он завершит свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" на высочайшем уровне".

Мы много общаемся, активно ведем переговоры между Давидом и клубом, и я надеюсь, мы сможем достичь компромисса", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2019 14:10

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