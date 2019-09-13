Тееему Пукки — лучший игрок Премьер-Лиги в августе

Первая в новом сезоне награда лучшему игроку месяца досталась нападающему "Норвича" Теему Пукки.

В четырех первых матчах дебютного для "канареек" сезона после возвращения в элиту Пукки забил пять голов. Теему огорчил "Ливерпуль" и "Челси", а также разразился хет-триком против "Ньюкасла".



В борьбе за звание лучшего игрока Премьер-Лиги по итогам августа 29-летний финн обошел Эшли Барнса из "Бернли", Роберто Фирмино из "Ливерпуля", а также звезд "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Кевина Де Брюйне.



Отметим, что в 2018 году "канарейки" подписали Пукки свободным агентом. В прошлом сезоне Теему наколотил 29 мячей в Чемпионшипе, что позволило "Норвичу" завоевать прямую путевку наверх.



"Я верил, что способен забивать голы на это уровне, но я никогда не мог подумать, что забью их пять в четырех матчах. Это большая честь для меня. Мы показали хороший футбол против сложных соперников, хотя старт сезона выдался не самым легким. Мы отлично начали, так что я рад, а теперь нам нужно набрать больше очков", — сообщил Пукки.