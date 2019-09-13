"Юнайтед" рискует недосчитаться семи игроков против "Лестера"

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" может недосчитаться сразу семи игроков первой команды в матче Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу.

Уже завтра на "Олд Траффорд" пожалую "лисы", занимающие третью позицию в Премьер-Лиге и до сих пор не потерпевшие ни одного поражения в этом сезоне.

Этот сложнейший матч "красные дьяволы" проведут не только без Эрика Байи, который давно восстанавливается после травмы колена, но и еще без ряда игроков.

Люку Шоу, Диогу Далоту и Антони Мартиалю сыграть не позволит бедро, а Полю Погба — лодыжка. Вдобавок под вопросом находятся Аарон Ван-Биссака (спина) и Джесси Лингард (простуда).

"В нашем лазарете кипит работа, поэтому мы толком не знаем, на кого сможем рассчитывать. Возможно, на Аарона, возможно, на Джесси, но я не могу обещать, что оба будут доступны".

"Погба не будет готов, если не случится чуда. Он не на 100 процентов в порядке, чтобы тренироваться, так что нет. Надеемся, некоторые из них поправятся к "Вест Хэму" на следующей неделе", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. easports 13.09.2019 13:52 # easports
    конечно загадка, как руководство МЮ упустило Роджерса. Топовый тренер, а не вот это вот все.

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  2. frisby 13.09.2019 13:12 # frisby
    а вот и повод для отмазки после всоса будет

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  3. insomniac 13.09.2019 13:11 # insomniac
    зашибись. хоть посмотреть на команду без погбеца и лингарда.

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