"Юнайтед" рискует недосчитаться семи игроков против "Лестера"

"Манчестер Юнайтед" может недосчитаться сразу семи игроков первой команды в матче Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу.

Уже завтра на "Олд Траффорд" пожалую "лисы", занимающие третью позицию в Премьер-Лиге и до сих пор не потерпевшие ни одного поражения в этом сезоне.



Этот сложнейший матч "красные дьяволы" проведут не только без Эрика Байи, который давно восстанавливается после травмы колена, но и еще без ряда игроков.



Люку Шоу, Диогу Далоту и Антони Мартиалю сыграть не позволит бедро, а Полю Погба — лодыжка. Вдобавок под вопросом находятся Аарон Ван-Биссака (спина) и Джесси Лингард (простуда).



"В нашем лазарете кипит работа, поэтому мы толком не знаем, на кого сможем рассчитывать. Возможно, на Аарона, возможно, на Джесси, но я не могу обещать, что оба будут доступны".



"Погба не будет готов, если не случится чуда. Он не на 100 процентов в порядке, чтобы тренироваться, так что нет. Надеемся, некоторые из них поправятся к "Вест Хэму" на следующей неделе", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Daily Mail.