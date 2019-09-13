Ходжсон: "Пэлас" продал бы Заху в топ-клуб"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что "орлы" отпустили бы вингера Уилфрида Заху, если бы насчет того обратился действительно большой клуб.

Напомним, минувшим летом свои предложения о покупке Захи сделали "Арсенал" и "Эвертон", однако "Пэлас" отказался продать своего лучшего игрока, хотя сам Уилфрид и был готов перейти в тот и другой клуб.



По словам Ходжсона, на "Селхерст Парк" решили, что "Арсенал" и "Эвертон" — недостаточно большие клубы для Захи. С грандами разговор был бы другим.



"Мы понимали, что, если насчет него поступит действительно большое предложение от клуба, который гораздо крупнее "Кристал Пэлас", а сам Уилф отчаянно захочет этого перехода, тогда мы должны будем постараться заключить сделку на каких-нибудь условиях".



"К сожалению для Уилфа, мы так и не дождались предложения от соответствующего клуба, в который бы он захотел перейти. Думаю, наш президент четко объяснил это Уилфу, и они все уладили".



"В результате для меня не стало особой проблемой интегрировать Уилфа назад в команду. Он смирился с ситуацией и работает, как обычно. С первого дня он ведет себя зрело", — цитирует Ходжсона Goal.