Лаллана рассказал, что его травмы повлияли на дружбу с Хендерсоном

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признался, что его кошмарная серия травм негативно сказалась на дружбе с партнером по команде Джорданом Хендерсоном.

За последние полтора года Лаллана перенес несколько травм, из-за которых он выбыл из обоймы основных игроков команды Юргена Клоппа.



31-летний англичанин был очень разочарован своей ситуацией, и на некоторое время даже замкнулся в себе, не желая делиться проблемами с близкими людьми.



"В прошлом сезоне была куча периодов, когда я был расстроен и зол — не конкретно на кого-то, а лишь из-за ситуации".



"Я постоянно сражался, чтобы быть полезным и заслужить доверие своих партнеров по команде, потому что, когда ты травмирован, это не признак слабости, но говорит о том, что ты не в состоянии делать свою работу".



"В то время я дистанцировался от Джордана. Я знал, насколько важен был тот период для него. Ему требовалось сосредоточиться на важных вещах и быть капитаном клуба. Я не хотел, чтобы он переживал насчет меня".



"Помню, как-то Джордан подбодрил меня, и я на протяжении пяти минут ничего не мог сказать или взглянуть на него. Он все понимал. В конце концов мы поговорили о том, что происходит со мной. Я излил ему свою душу", — сообщил Лаллана The Times.