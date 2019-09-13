Это'О: "Мане и Салаху не выиграть "Золотой мяч"

Мохамед Салах и Садио Мане Бывший нападающий "Челси" Самюэль Это'О пожаловался на недостаточное уважение к африканским игрокам.

Это'О, на прошлой неделе объявивший о завершении игровой карьеры, убежден, что ни Мохамед Салах с Садио Мане из "Ливерпуля", ни Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" не смогут выиграть "Золотой мяч", как не смог сам Самюэль за 22 года своей карьеры. Камерунец видит в этом дискриминацию.

"Человечество преуспело лишь в том, что принижает своих собственных братьев. Нас (африканцев) не уважают. Это факт. Надеюсь, я ошибусь, но я не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" достанется Мане или Салаху".

"Если Мане, Салах или Обамеянг, трое лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-Лиги, не попадут в топ-5, этому невозможно будет найти рациональных объяснений".

"Месси и Криштиану Роналду оба очень сильны, но кто выиграл Лигу Чемпионов в этом году? Мане и Салах", — сообщил Это'О RFI.


Метки Золотой мяч, Ливерпуль, Мане, Салах, Это'О

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2019 10:00

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  1. alienripley 13.09.2019 10:31 # alienripley
    он всю свою карьеру ноет на эту тему. нытик хуев

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  2. fanstevengerrard 13.09.2019 10:27 # fanstevengerrard
    Блядский хуесос на ньюсе мог хотя бы тут норм заголовок сделать.

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  3. mrjingles 13.09.2019 10:17 # mrjingles
    Он прав, даже на уровне подсознания африканцы воспринимаются как бегунки

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