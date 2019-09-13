Это'О: "Мане и Салаху не выиграть "Золотой мяч"

Бывший нападающий "Челси" Самюэль Это'О пожаловался на недостаточное уважение к африканским игрокам.

Это'О, на прошлой неделе объявивший о завершении игровой карьеры, убежден, что ни Мохамед Салах с Садио Мане из "Ливерпуля", ни Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" не смогут выиграть "Золотой мяч", как не смог сам Самюэль за 22 года своей карьеры. Камерунец видит в этом дискриминацию.



"Человечество преуспело лишь в том, что принижает своих собственных братьев. Нас (африканцев) не уважают. Это факт. Надеюсь, я ошибусь, но я не представляю себе, что следующий "Золотой мяч" достанется Мане или Салаху".



"Если Мане, Салах или Обамеянг, трое лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-Лиги, не попадут в топ-5, этому невозможно будет найти рациональных объяснений".



"Месси и Криштиану Роналду оба очень сильны, но кто выиграл Лигу Чемпионов в этом году? Мане и Салах", — сообщил Это'О RFI.