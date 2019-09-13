Почеттино рассказал правду о расставании с Триппьером

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что он расстался в хороших отношения с защитником Кираном Триппьером.

Во время этого международного перерыва Триппьер раскритиковал Почеттино и президента "шпор" Даниэля Леви за то, в какой манере они избавились от него минувшим летом — Киран отправился отправился в "Атлетико" против своего желания.



Однако у Маурисио есть своя версия событий. Аргентинский специалист уверен, что игроку сборной Англии нет причин на него обижаться.



"Единственный разговор, который у нас был после его возвращения из отпуска, случился, когда он пришел повидать меня. Он сказал: "Босс, у меня есть хороший вариант, и в силу различных причин я бы хотел принять предложение "Атлетико".



"Он не спрашивал меня ни о чем. Он лишь интересовался, примет ли наш клуб предложение. Ничего больше. Такого не было, чтобы он спрашивал, нужен ли он мне или нет".



"У меня нет проблем с Кираном. Это одно из решений, которые принимаются в футболе, и игроки переходят из одного клуба в другой. Нам нужно жить дальше. Случилось то, что случилось, но кто прав? Лично я сохранил очень хорошие воспоминания о нем".



"Мы купили его из Бернли" за 4 миллиона фунтов, когда они вылетели, и он переживал, будет ли играть у нас. Я сказал: "Не волнуйся, мы обеспечим тебе лучшую платформу, чтобы проявлять себя". Полтора года спустя он играл в стартовом составе, пробился в национальную команду, выступил на Чемпионате Мира, а теперь оказался в "Атлетико". Когда же мы его покупали, он был во втором дивизионе".



"Он сыграл в финале Лиги Чемпионов, хотя у меня было множество других вариантов: Серж Орье, Давинсон Санчес, Кайл Уолкер-Питерс. Но сыграл именно он. Мои поступки говорят громче, чем мои слова", — цитирует Почеттино The Guardian.