Компани ожидает, что "Сити" и "Ливерпуль" продолжат доминировать

Венсан Компани не ожидает, что эра доминирования "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге закончится.

В прошлом сезоне "Сити" и "Ливерпуль" имели колоссальное преимущество над остальными командами дивизиона — как в плане игры, так и в плане результатов.



Начало этой кампании дает повод предположить, что "горожане" и "красные" снова будут доминировать, и Компани не видит никого, кто бы смог приблизиться к этому уровню.



"Мое мнение таково, что в данный момент другим клубам очень сложно соперничать с "Ливерпулем" и "Сити", которые представляют собой хорошо смазанные машины".



"Каждый игрок там знает, что делать. Думаю, эти парни собираются остаться вместе, тогда как другим нужно действовать быстро, иначе этот отрыв останется".



"Такое впечатление, что даже не в свой лучший день они могут комфортно добиться результата, а за последние годы было не так много команд, которые могли комфортно выигрывать матчи в Премьер-Лиге".



"Эти две команды так хороши, аннулируя угрозу со стороны других команд, тогда как другим это не под силу".



"Сити" и "Ливерпуль" — это команды, чьи победы в огромном количестве матчей выглядят ожидаемыми, и это находит отражение на таблице", — цитирует Компани Goal.