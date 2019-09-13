Роджерс настраивается на победу над "Юнайтед"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс уверен, что его команда способна вернуться от "Манчестер Юнайтед" с победой.

Занимая третье место в Премьер-Лиге и до сих пор не потерпев ни одного поражения, в ближайшую субботу "лисы" совершат выезд на "Олд Траффорд", где они не знают побед уже более двух десятилетий.



Роджерс не считает этот матч каким-то определяющим, но все равно жаждет его выиграть. Брендан верит, что его команде это под силу.



"Юнайтед" является командой топ-уровня с выдающимися игроками, но также мне известно, что "Лестер" не побеждал там 21 год, и я решительно настроен отправиться туда и добиться положительного результата".



"Этот матч не является барометром для наших амбиций. У нас порядок с амбициями, а сезон — длинный. Тем не менее, мы в предвкушении этого матча".



"Юнайтед" всегда будет обладать мастерством. Может быть, некоторые из их последних результатов говорят об обратном, но ты всегда должен заработать право играть за их клуб".



"Мы должны верить в себя. Даже если тебе ничего не светит, ты должен верить в себя и отправляться в любое место с уверенностью, что можешь победить там".



"У нас есть этот настрой, и мы отправимся на "Олд Траффорд", веря в то, что у нас будут шансы, если мы сыграем на своем уровне. Мы знаем, что способны показать там свою лучшую игру", — цитирует Роджерса ESPN.