Лукаку: "Из меня делали козла отпущения в МЮ"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что ощущал себя козлом отпущения в прошлом сезоне в "Манчестер Юнайтед".

Угодив в опалу к главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру в прошлом сезоне, Лукаку решил бежать от проблем. Так Ромелу отправился в "Интер" по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов.



В интервью ESPN 26-летний бельгиец рассказал, что чувствовал в концовке прошлого сезона, а также еще раз ответил на критику Гари Невилла по поводу обвинений в непрофессионализме и лишнем весе.



"Как я себя чувствовал? Козлом отпущения. Мне словно говорили: "Это все из-за тебя".



"Интер" может стать командой, в которой я нуждаюсь. Я испытываю любовь к этому месту. Любовь к "Интеру". Это был идеальный момент, чтобы покинуть Англию. Я больше не хотел там находиться".



"Лишний вес? Обычно у меня порядок с пищеварительной системой. Я все перевариваю очень быстро. Так было всю мою жизнь. Но в прошлом сезоне мой диетолог сказал, что это перестало работать. Теперь я снова в порядке. Мой организм работает как часы".



"Здесь в "Интере" особый коллектив игроков. И у нас правильный лидер (Антонио Конте), чтобы вести нас к правильным целям".



"Интер" — амбициозный клуб. Он хочет вернуться на свое законное место. Я хочу помочь им добиться чего-нибудь. Я поступил правильно, что перешел сюда", — сообщил Лукаку.