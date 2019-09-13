Ван дер Сар обнадежил "Юнайтед" и предупредил Де Хеа

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар допустил свое возвращение в "Манчестер Юнайтед", а также предупредил голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Согласно слухам, Ван дер Сар является целью номер один своего бывшего клуба "Юнайтед" на роль спортивного директора.



На днях Эдвин уже прокомментировал эти слухи, и его слова были восприняты как нежелание браться за работу на "Олд Траффорд". В реальности 48-летний просто хочет закончить одно дело, прежде чем возьмется за следующее.



"Никогда не знаешь, что тебя ждет. В данный момент все свое время и все свои силы я трачу на "Аякс". Время покажет, как сложится будущее".



"Каковы мои планы? Думаю, каждый должен стремиться к тому, чтобы расти и развиваться. Ты делаешь это как футболист, как молодой игрок. Так было и со мной, когда я уехал за рубеж в Италию и затем отправился в Англию выступать за "Фулхэм". И даже когда я перешел в "Юнайтед". Сейчас тоже так".



"Я закончил играть в 2011, после чего получил степень магистра в спортивном менеджменте и начал работать директором по маркетингу в 2012 году. Поэтому ты учишься на протяжении всего пути и копишь опыт — даже на ошибках. В данный момент "Аякс" идеально подходит для того, как я хочу развиваться", — цитирует Ван дер Сара The Telegraph.



Будучи бывшим голкипером, Ван дер Сар также высказался насчет ситуации Де Хеа, который никак не желает продлевать свой контракт с "Юнайтед". Эдвин убежден, что клуб не должен воспринимать Давида как незаменимого.



"Каждое решение нужно принимать в определенный момент. Они уже слишком с этим затянули, поэтому нужно выбрать между "да" и "нет". Но я не директор "Юнайтед".



"Может ли "Юнайтед" позволить себе отпустить Де Хеа? Да. Есть другие голкиперы, которые могут занять его место. В Премьер-Лиге есть несколько голкиперов, которые могут перейт на более высокий уровень. Мне было 34, когда я отправился в "Юнайтед", так что все возможно".



"Удивлен ли я спадом Де Хеа? Нет, потому что это происходило со мной, это происходило с Райаном Гиггзом, это происходило с каждым. Твоя форма может колебаться. Он так долго играл на столь высоком уровне, что затем некоторые спады становятся заметны. Но с ним все будет в порядке, он отличный голкипер", — добавил Ван дер Сар.