Энди Коул: "МЮ в нескольких годах от борьбы за титул"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Энди Коул считает, что команда Оле Гуннара Сульшера в нескольких годах от борьбы за титул Премьер-Лиги.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "красные дьяволы" не только ни разу не брали титул, но и даже ни разу не участвовали в чемпионской гонке.



По мнению Коула, в своем нынешнем состоянии "Юнайтед" тоже далек от чемпионского звания. Энди считает, что имеющиеся у Сульшера сейчас игроки недостаточно хороши для этого.



"Я искренне убежден, что мы в нескольких годах от борьбы за титул".



"Нам просто нужно продолжать прогрессировать, продолжать приглашать более классных игроков и просто пытаться становиться лучше с каждым сезоном, потому что пока две команды на вершине — "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — отрываются от остальных".



"Я был в команде "Манчестер Юнайтед", когда мы доминировали ровно так же, но в конце концов нас настигли".



"Это лишь вопрос настойчивости, постоянного развития сезон за сезоном и сокращения дистанции", — сообщил Коул Sky Sports.