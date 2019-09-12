Себальос — об игре "Ливерпуля": "Я никогда не видел ничего подобного"

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос признался, что остался потрясен игрой "Ливерпуля".

Уже в своем втором выходе в стартовом составе "канониров" Себальосу пришлось столкнуться с действующими победителями Лиги Чемпионов. Дани не смог предотвратить поражение "Арсенала" на "Энфилде" со счетом 3:1.



Прибывшему из "Реала" на правах аренды испанцу кажется, что главный тренер "красных" Юрген Клопп довел игру своей команды почти до совершенства.



"Я никогда не видел ничего подобного. Я еще не видел — до сих пор — команды, которая бы играла лучше, прессинговала лучше, чем это делал "Ливерпуль". Эта игра произвела на меня довольно сильное впечатление".



"Они высасывают воздух из тебя. Ты тратишь так много времени, обороняясь, а когда хочешь перевести дыхание и хоть немного подержать мяч, они снова тебя его лишают".



"Думаю, сейчас Юрген обладает той командой, которую он задумывал, когда приступал к работе четыре года назад", — сообщил Себальос Daily Mail.