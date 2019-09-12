Руни ожидает, что Кейн побьет его рекорд в ближайшие два-три года

Лучший бомбардир сборной Англии всех времен Уэйн Руни ожидает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн побьет его рекорд в ближайшие два-три года.

Еще в прошлом году Кейн стал капитаном сборной Англии, а теперь стремительно приближается к рекорду результативности Руни.



К своим 26 голам Харри отличился уже 26 раз за национальную команду — до результата Уэйна остается еще 27, и Уэйн не думает, что его достижение продержится долго.



"Я никогда не воспринимал голы как само собой разумеющееся — я любил их забивать. Как только я достиг рубежа в 35 голов за сборную Англии, я смог почувствовать, что рекорд становится ближе".



"Я не думаю, что мой рекорд продержится 50 лет, как это было в случае с Бобби Чарльтоном. Думаю, Харри Кейн может его побить в следующие два-три года. Он великолепный бомбардир, и его статистика результативности за сборную Англии впечатляет".



"Когда я установил рекорд и затем вернулся сыграть свой последний матч, я сказал, что для меня было бы честью вручить Харри золотую бутсу, как Бобби Чарльтон вручил мне. Уверен, этого не придется ждать слишком долго", — цитирует Руни The Independent.