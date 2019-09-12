Ди Маттео считает, что Терри может потеснить Лэмпарда во главе "Челси"
Бывший рулевой "Челси" Роберто Ди Маттео уверен, что Джон Терри может потеснить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "синих" в будущем.
Новый сезон "Челси" начал со всего одной победы в четырех первых поединках Премьер-Лиги и проигранного матча за Суперкубок Европы, однако Ди Маттео верит, что Лэмпард построит успешную тренерскую карьеру.
Также Роберто убежден, что будет успешен на новом поприще и Терри, который сейчас трудится ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле".
"Фрэнк станет отличным главным тренером. Он очень уравновешенный парень — он чуткий, умный и невероятно трудолюбивый. Думаю, это правильное назначение для "Челси", потому что оно позволит всех сплотить".
"Если ты можешь заполучить Джей-Ти, сделай это. Этот парень делает жизнь главного тренера проще".
"Он тоже станет главным тренером "Челси" в будущем. Еще будучи игроком, он делал заметки в блокноте насчет тренировок, и он набрался так много опыта от всех главных тренеров, с которыми ему довелось поработать", — сообщил Ди Маттео The Athletic.
12.09.2019 21:00
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поменяются местами, терри будет тренькать, а лэмпс греть унитазы.
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И трахнуть его жёнушку.
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Ага, после Терри Дрогба будет, а потом и до Чеха очередь дойдёт.
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