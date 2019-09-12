Ди Маттео считает, что Терри может потеснить Лэмпарда во главе "Челси"

Фрэнк Лэмпард и Джон Терри Бывший рулевой "Челси" Роберто Ди Маттео уверен, что Джон Терри может потеснить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "синих" в будущем.

Новый сезон "Челси" начал со всего одной победы в четырех первых поединках Премьер-Лиги и проигранного матча за Суперкубок Европы, однако Ди Маттео верит, что Лэмпард построит успешную тренерскую карьеру.

Также Роберто убежден, что будет успешен на новом поприще и Терри, который сейчас трудится ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле".

"Фрэнк станет отличным главным тренером. Он очень уравновешенный парень — он чуткий, умный и невероятно трудолюбивый. Думаю, это правильное назначение для "Челси", потому что оно позволит всех сплотить".

"Если ты можешь заполучить Джей-Ти, сделай это. Этот парень делает жизнь главного тренера проще".

"Он тоже станет главным тренером "Челси" в будущем. Еще будучи игроком, он делал заметки в блокноте насчет тренировок, и он набрался так много опыта от всех главных тренеров, с которыми ему довелось поработать", — сообщил Ди Маттео The Athletic.


Метки Ди Маттео, Лэмпард, Терри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 12.09.2019 21:38 # manutd-20champ
    поменяются местами, терри будет тренькать, а лэмпс греть унитазы.

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  2. mr-s1n1st3r 12.09.2019 21:31 # mr-s1n1st3r
    И трахнуть его жёнушку.

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  3. chelsea88 12.09.2019 21:04 # chelsea88
    Ага, после Терри Дрогба будет, а потом и до Чеха очередь дойдёт.

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