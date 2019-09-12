Ди Маттео считает, что Терри может потеснить Лэмпарда во главе "Челси"

Бывший рулевой "Челси" Роберто Ди Маттео уверен, что Джон Терри может потеснить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "синих" в будущем.

Новый сезон "Челси" начал со всего одной победы в четырех первых поединках Премьер-Лиги и проигранного матча за Суперкубок Европы, однако Ди Маттео верит, что Лэмпард построит успешную тренерскую карьеру.



Также Роберто убежден, что будет успешен на новом поприще и Терри, который сейчас трудится ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле".



"Фрэнк станет отличным главным тренером. Он очень уравновешенный парень — он чуткий, умный и невероятно трудолюбивый. Думаю, это правильное назначение для "Челси", потому что оно позволит всех сплотить".



"Если ты можешь заполучить Джей-Ти, сделай это. Этот парень делает жизнь главного тренера проще".



"Он тоже станет главным тренером "Челси" в будущем. Еще будучи игроком, он делал заметки в блокноте насчет тренировок, и он набрался так много опыта от всех главных тренеров, с которыми ему довелось поработать", — сообщил Ди Маттео The Athletic.