Беллерин и Тирни приступили к тренировкам с "Арсеналом"

Киран Тирни и Эктор Беллерин Крайние защитники "Арсенала" Эктор Беллерин и Киран Тирни приступили к полноценным тренировкам.

Напомним, Беллерин и Тирни еще не сыграли ни минуты в этом сезоне. Эктор пропустил почти девять месяцев с надрывом связок колена, а Киран прибыл в прошлом месяце из "Селтика" с проблемами, касающимися колена и паха.

Оба защитники должны были вернуться в общую группу только в конце сентября, однако фактически это произошло на пару недель раньше. Evening Standard предполагает, что тот и другой могут сыграть в матче Лиги Европы против "Стандарта" 3 октября.

На этом хорошие новости из стана "Арсенала" не заканчиваются. Центральный защитник Роб Холдинг продолжает набирать форму после травмы связок колена и может принять участие уже в воскресном матче Премьер-Лиги против "Уотфорда".


Метки Арсенал, Беллерин, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 20:00

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  1. redwhitegun 12.09.2019 20:17 # redwhitegun
    Холдинг сто процентов будет в основе а вот Бельерин... Ну не знаю, слишком уж прибавил Найлз и смотрится поинтереснее. Техника у него явно покруче. Что за фрукт этот Киран пока не ясно, будет интересно)

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  2. tot35 12.09.2019 20:10 # tot35
    Перерыв заебал. Апл начнет лузерпук. Закончит Арсенал. Победами естественно. Остальные сосите хуи.

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