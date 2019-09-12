Беллерин и Тирни приступили к тренировкам с "Арсеналом"
Крайние защитники "Арсенала" Эктор Беллерин и Киран Тирни приступили к полноценным тренировкам.
Напомним, Беллерин и Тирни еще не сыграли ни минуты в этом сезоне. Эктор пропустил почти девять месяцев с надрывом связок колена, а Киран прибыл в прошлом месяце из "Селтика" с проблемами, касающимися колена и паха.
Оба защитники должны были вернуться в общую группу только в конце сентября, однако фактически это произошло на пару недель раньше. Evening Standard предполагает, что тот и другой могут сыграть в матче Лиги Европы против "Стандарта" 3 октября.
На этом хорошие новости из стана "Арсенала" не заканчиваются. Центральный защитник Роб Холдинг продолжает набирать форму после травмы связок колена и может принять участие уже в воскресном матче Премьер-Лиги против "Уотфорда".
12.09.2019 20:00
Просмотров: 201
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Холдинг сто процентов будет в основе а вот Бельерин... Ну не знаю, слишком уж прибавил Найлз и смотрится поинтереснее. Техника у него явно покруче. Что за фрукт этот Киран пока не ясно, будет интересно)
(ответить)
Перерыв заебал. Апл начнет лузерпук. Закончит Арсенал. Победами естественно. Остальные сосите хуи.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий