Почеттино: "Эриксен счастлив играть за "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что спекуляции относительно будущего Кристиана Эриксена не скажутся на игре датского полузащитника.

Не сумев вырваться из Северного Лондона минувшим летом, Эриксен не захотел возобновлять переговоры со "шпорами" о новом контракте и по-прежнему помышляет о переходе в один из европейских топ-клубов.



Следующим летом Кристиану будет проще осуществить свою мечту, потому что он станет свободным агентом. Но до тех пор еще много времени, и Почеттино рассчитывает на полную самоотдачу Эриксена, взамен обещая принимать решения насчет выбора состава исключительно по спортивным соображениям.



"Он всегда был счастлив здесь. Конечно, у каждого свои помыслы и цели, но я уже говорил вам перед матчем с "Арсеналом", что его мысли в порядке. Поэтому я и выпустил его".



"Он такой важный игрок для нас, и мы очень его ценим. Он счастлив, и если он в состоянии играть, он играет. Все свои решения я буду принимать, исходя из уровня показываемой игры", — цитирует Почеттино Sky Sports.