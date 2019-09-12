Глава судейского корпуса рассказал о четырех ошибках VAR в этом сезоне
Глава судейского корпуса Майк Райли сообщил, что рефери допустили четыре ошибки в плане работы с VAR в этом сезоне Премьер-Лиги.
Напомним, этот сезон — первый, когда система видеопомощи рефери применяется в матчах высшего английского дивизиона.
После четырех первых туров возглавляемая Райли организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) подвела некоторые итоги использования VAR.
В 40 сыгранных к настоящему моменту матчах VAR была использована 227 раз. Из них шесть раз изначально ошибочное решение рефери было изменено на корректное, а еще четырежды главный арбитр не обращался к VAR, хотя по правилам должен был.
"Мы постепенно учимся и постоянно совершенствуем использование VAR. В четырех первых турах были кое-какие очень хорошие примеры нашего вмешательства".
"Было шесть игровых инцидентов, когда VAR давала рекомендацию рефери, и как результат мы получали решение лучше".
"Еще было четыре инцидента, когда VAR не использовалась, и это дает нам лучшее понимание о роли VAR в игре. Эти ошибки случились из-за неверного определения, стоит ли обращаться к VAR, однако мы адаптируемся к этому", — цитирует Райли Sky Sports.
12.09.2019 18:00
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Последние комментарии:
В 40 сыгранных к настоящему моменту матчах ---- это какие матчи?
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Что за хуйню, Миха, я за прочитал?
Если нет новостей в Шипе хотя бы полазий!
И бухай поменьше...!
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Бля миxyил иди наxуй! Заголовки the s*n больше соответствуют правдивости чем эти. Окончательно превратил сайт в помойку
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