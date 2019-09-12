Глава судейского корпуса рассказал о четырех ошибках VAR в этом сезоне

VAR Глава судейского корпуса Майк Райли сообщил, что рефери допустили четыре ошибки в плане работы с VAR в этом сезоне Премьер-Лиги.

Напомним, этот сезон — первый, когда система видеопомощи рефери применяется в матчах высшего английского дивизиона.

После четырех первых туров возглавляемая Райли организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) подвела некоторые итоги использования VAR.

В 40 сыгранных к настоящему моменту матчах VAR была использована 227 раз. Из них шесть раз изначально ошибочное решение рефери было изменено на корректное, а еще четырежды главный арбитр не обращался к VAR, хотя по правилам должен был.

"Мы постепенно учимся и постоянно совершенствуем использование VAR. В четырех первых турах были кое-какие очень хорошие примеры нашего вмешательства".

"Было шесть игровых инцидентов, когда VAR давала рекомендацию рефери, и как результат мы получали решение лучше".

"Еще было четыре инцидента, когда VAR не использовалась, и это дает нам лучшее понимание о роли VAR в игре. Эти ошибки случились из-за неверного определения, стоит ли обращаться к VAR, однако мы адаптируемся к этому", — цитирует Райли Sky Sports.


Метки VAR, Премьер-Лига, Райли, рефери

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 18:00

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  1. iceteam 12.09.2019 20:00 # iceteam
    В 40 сыгранных к настоящему моменту матчах ---- это какие матчи?

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  2. ezh28 12.09.2019 19:47 # ezh28
    Что за хуйню, Миха, я за прочитал?
    Если нет новостей в Шипе хотя бы полазий!
    И бухай поменьше...!

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  3. shamrock 12.09.2019 18:41 # shamrock
    Бля миxyил иди наxуй! Заголовки the s*n больше соответствуют правдивости чем эти. Окончательно превратил сайт в помойку

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