Себальос: "Я едва замечаю разницу в масштабах "Реала" и "Арсенала"

Полузащитник Дани Себальос заявил, что почти не видит разницы между "Арсеналом" и "Реалом" в плане масштаба клуба.

Арендованный у "Реала" на этот сезон полузащитник великолепно освоился в команде своего соотечественника Унаи Эмери и быстро влюбил в себя фанатов "Арсенала". Себальос великолепно себя чувствует на новом месте, словно намекая на свою готовность заключить постоянный контракт с "канонирами".



"Я обожаю быть здесь. Я люблю город, я люблю Премьер-Лигу и люблю "Арсенал". Я очень, очень счастлив быть частью этого великого клуба. Я едва замечаю разницу в масштабах "Реала" и "Арсенала". И здесь очень страстные фанаты, они любят игроков. Адаптация проходит гораздо легче, когда они помогают тебе почувствовать, словно ты всегда в клубе. Я люблю то, как каждый ко мне здесь относится. Они обладают большой верой в меня", — сообщил Себальос The Guardian.



Также Дани назвал лучшего игрока "Арсенала".



"У нас очень хорошая и компактная команда, а тройка нападения решает судьбу матчей. Вы можете сравнить Обамеянга с Криштиану, когда тот выступал в Мадриде. Они оба играют близко к чужим воротам и живут, чтобы забивать. Пьер-Эмерик очень важен для нас, он имеет фундаментальное значение".



"Николя Пепе очень прямолинеен. А Александр Лакасетт, на мой взгляд, является нашим лучшим игроком. Он прекрасно понимает игру, и если он на 100 процентов в порядке, он многое дает нашей игре", — добавил Себальос.