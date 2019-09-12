Себальос: "Я едва замечаю разницу в масштабах "Реала" и "Арсенала"

Дани Себальос Полузащитник Дани Себальос заявил, что почти не видит разницы между "Арсеналом" и "Реалом" в плане масштаба клуба.

Арендованный у "Реала" на этот сезон полузащитник великолепно освоился в команде своего соотечественника Унаи Эмери и быстро влюбил в себя фанатов "Арсенала". Себальос великолепно себя чувствует на новом месте, словно намекая на свою готовность заключить постоянный контракт с "канонирами".

"Я обожаю быть здесь. Я люблю город, я люблю Премьер-Лигу и люблю "Арсенал". Я очень, очень счастлив быть частью этого великого клуба. Я едва замечаю разницу в масштабах "Реала" и "Арсенала". И здесь очень страстные фанаты, они любят игроков. Адаптация проходит гораздо легче, когда они помогают тебе почувствовать, словно ты всегда в клубе. Я люблю то, как каждый ко мне здесь относится. Они обладают большой верой в меня", — сообщил Себальос The Guardian.

Также Дани назвал лучшего игрока "Арсенала".

"У нас очень хорошая и компактная команда, а тройка нападения решает судьбу матчей. Вы можете сравнить Обамеянга с Криштиану, когда тот выступал в Мадриде. Они оба играют близко к чужим воротам и живут, чтобы забивать. Пьер-Эмерик очень важен для нас, он имеет фундаментальное значение".

"Николя Пепе очень прямолинеен. А Александр Лакасетт, на мой взгляд, является нашим лучшим игроком. Он прекрасно понимает игру, и если он на 100 процентов в порядке, он многое дает нашей игре", — добавил Себальос.


Метки Арсенал, Реал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 693

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  1. reams 12.09.2019 17:49 # reams
    ожидаемо, он же не с колбасой сравнил

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  2. thegodfather 12.09.2019 17:46 # thegodfather
    ехехехехе

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  3. chelsea88 12.09.2019 17:20 # chelsea88
    Мда, так Реал Мадрид ещё никогда не опускали...(

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  4. lexa-arsenal 12.09.2019 17:18 # lexa-arsenal
    обрыганы официально представляют 1xbet, дно в очередной раз пробито

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  5. tot35 12.09.2019 17:07 # tot35
    Давай Даник! Ебите всех!

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