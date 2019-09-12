Джо Уиллок заключил новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Джо Уиллок заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт — предположительно до июня 2023.

Игрок молодежной сборной Англии находится в системе лондонского клуба с четырех лет и к настоящему моменту сыграл уже 20 матчей за "канониров", включая три появления в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



20-летний Уиллок считается одним из ярчайших продуктов академии "Арсенала" за последнее время и находится на хорошем счету у главного тренера первой команды Унаи Эмери, который уже продемонстрировал свою готовность доверять Джо.



Добавим, что Уиллок дебютировал за родной клуб еще в сентябре 2017 — в матче Кубка Лиги против "Донкастера". С адаптацией в первой команде Джо помог Фредди Юнгберг, который был его тренером в академии, а с этого сезона ассистирует Эмери.