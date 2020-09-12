"Юнайтед" наблюдает за Мэддисоном с прицелом на лето

Джеймс Мэддисон "Манчестер Юнайтед" внимательно следит за полузащитником "Лестера" Джеймсом Мэддисоном с прицелом на летнее трансферное окно.

По информации Manchester Evening News, серьезный интерес к Мэддисону существовал еще минувшим летом — со стороны "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Однако ни "Лестер", ни сам Джеймс не были готовы к сделке.

Мэддисон был счастлив остаться на "Кинг Пауэр". Джеймс сам решил, что ему будет лучше провести сезон 2019/20 у "лис", а уже затем думать о переходе в один из топ-клубов.

22-летний англичанин великолепно начал новый сезон, отметившись двумя результативными передачами и помогая "Лестеру" оставаться непобежденным. Это привлекло внимание со стороны "Юнайтед", который вступил в число поклонников таланта Джеймса.

Мэдддисон идеально подходит под тот профиль, на игроков которого ориентируется главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, и "красные дьяволы" уже включили Джеймса в список своих трансферных целей на следующее лето.

"Юнайтед" также рассматривает вариант с приглашением полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который следующим летом может стать свободным агентом, однако Сульшер отдает предпочтение именно Мэддисону, несмотря на дороговизну трансфера Джеймса.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 16:00

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