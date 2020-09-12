"Юнайтед" наблюдает за Мэддисоном с прицелом на лето

"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за полузащитником "Лестера" Джеймсом Мэддисоном с прицелом на летнее трансферное окно.

По информации Manchester Evening News, серьезный интерес к Мэддисону существовал еще минувшим летом — со стороны "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Однако ни "Лестер", ни сам Джеймс не были готовы к сделке.



Мэддисон был счастлив остаться на "Кинг Пауэр". Джеймс сам решил, что ему будет лучше провести сезон 2019/20 у "лис", а уже затем думать о переходе в один из топ-клубов.



22-летний англичанин великолепно начал новый сезон, отметившись двумя результативными передачами и помогая "Лестеру" оставаться непобежденным. Это привлекло внимание со стороны "Юнайтед", который вступил в число поклонников таланта Джеймса.



Мэдддисон идеально подходит под тот профиль, на игроков которого ориентируется главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, и "красные дьяволы" уже включили Джеймса в список своих трансферных целей на следующее лето.



"Юнайтед" также рассматривает вариант с приглашением полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который следующим летом может стать свободным агентом, однако Сульшер отдает предпочтение именно Мэддисону, несмотря на дороговизну трансфера Джеймса.